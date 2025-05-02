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Купить квартиру в Canico, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Квартира 2 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$208,721
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Квартира 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$467,085
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Canico, Португалия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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