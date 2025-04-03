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Виллы с бассейном в Calheta, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой в Calheta, Португалия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$818,599
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