Дома с бассейном в Calheta, Португалия

3 объекта найдено
Вилла в Arco da Calheta, Португалия
Вилла
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
$641,655
Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$874,985
Дом 4 комнаты в Calheta, Португалия
Дом 4 комнаты
Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 829 м²
Количество этажей 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
