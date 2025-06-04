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Пентхаусы в Braga, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус в Эшпозенде, Португалия
Пентхаус
Эшпозенде, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,86 млн
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Параметры недвижимости в Braga, Португалия

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