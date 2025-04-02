Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Braga
  4. Земельные участки

Земельные участки в Braga, Португалия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Участок земли в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Участок земли
Santa Barbara de Nexe, Португалия
$669,555
Оставить заявку
Участок земли в Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок земли
Sao Bras de Alportel, Португалия
Уникальная возможность: участок земли площадью 4300 м² на продажу в Мачадос, Сан-Браш-де-Алп…
$233,172
Оставить заявку
Участок земли в Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок земли
Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельный участок площадью 49300 м² доступен для продажи в Мачадос, Сан-Браш-де-Алпортел. Ид…
$233,172
Оставить заявку
Участок земли в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Участок земли
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Великолепный участок для индивидуальной виллы общей площадью земельного участка 1763м2 и 500…
$794,645
Оставить заявку
Участок земли в Carvoeiro, Португалия
Участок земли
Carvoeiro, Португалия
Участок с утвержденным проектом для роскошной виллы с 5 спальнями, в престижном районе Карву…
$630,418
Оставить заявку
Участок земли в Boliqueime, Португалия
Участок земли
Boliqueime, Португалия
Этот участок в Боликейме площадью 10,073 кв. м находится примерно в 15 минутах езды от пляжа…
$2,68 млн
Оставить заявку
Участок земли в Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок земли
Sao Bras de Alportel, Португалия
$175,758
Оставить заявку
Участок земли в Boliqueime, Португалия
Участок земли
Boliqueime, Португалия
Участок с PIP для строительства виллы с бассейном - Boliqueime Расположен в 2 минутах езды …
$613,758
Оставить заявку
Участок земли в Almancil, Португалия
Участок земли
Almancil, Португалия
Террено с площадью 7 252 м2, локализованное в Ситио-да-Игреха (Альмансил) Внедрение в городс…
$3,57 млн
Оставить заявку
Участок земли в Monchique, Португалия
Участок земли
Monchique, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,742
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Городской участок, для строительства двадцати трех костров и магазина, а с 3-го этажа мы виз…
$1,59 млн
Оставить заявку
Участок земли в Португалия
Участок земли
Португалия
850 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-д…
$237,334
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов