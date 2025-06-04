Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Braga
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Braga, Португалия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 100 м² в Эшпозенде, Португалия
Коммерческое помещение 2 100 м²
Эшпозенде, Португалия
Площадь 2 100 м²
Эти великолепные резиденции были спроектированы одним из самых престижных архитекторов Порту…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти