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Таунхаусы в Bensafrim e Barao de Sao Joao, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Bensafrim, Португалия
Таунхаус 5 спален
Bensafrim, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом районе и недалеко от города Лагос. Построенна…
€499,999
в месяц
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Параметры недвижимости в Bensafrim e Barao de Sao Joao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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