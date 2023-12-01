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Купить квартиру в Bensafrim e Barao de Sao Joao, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€670,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bensafrim e Barao de Sao Joao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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