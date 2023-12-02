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Виллы в Belmonte, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 9 спален в Belmonte, Португалия
Вилла 9 спален
Belmonte, Португалия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 297 450 м²
Located in Serra da Estrela Natural Park, close to Belmonte, a medieval town, where the larg…
€1,20 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Belmonte, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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