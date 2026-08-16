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Жилье в Beja, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Ferreira do Alentejo, Португалия
Вилла
Ferreira do Alentejo, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52 млн
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Параметры недвижимости в Beja, Португалия

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