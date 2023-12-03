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Шале в Бейра-Интериор-Норте, Португалия

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1 объект найдено
Шале с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Бейра-Интериор-Норте, Португалия
Шале с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бейра-Интериор-Норте, Португалия
Площадь 10 м²
Восхитительное шале расположено в Гуарде на севере Португалии. Шале было построено в 20 веке…
€1,20 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Бейра-Интериор-Норте, Португалия

у моря
недорогая
элитная
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