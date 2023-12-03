Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Земельные участки
  4. Baixo Mondego

Земельные участки в Baixo Mondego, Португалия

1 объект найдено
Земельные участки в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Se Nova Santa Cruz Almedina e Sao Bartolomeu, Португалия
Земельные участки в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Se Nova Santa Cruz Almedina e Sao Bartolomeu, Португалия
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 500 000 € Земельный участо…
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти