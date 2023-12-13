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Виллы в Ave, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Ave, Португалия
Вилла 4 спальни
Ave, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 27 807 м²
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Ave, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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