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Купить квартиру в Arcozelo, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным боксом.Общая …
$243,496
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