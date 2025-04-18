Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Alvor
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Купить квартиру в Alvor, Португалия

Квартира Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 2 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Продается 2-комнатная квартира в Вентейре, Амадора, с высококачественной отделкой, оборудова…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Эта квартира с 3 спальнями, расположена на 4-м этаже блока C закрытого комплекса рядом с рек…
$1,24 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Lagos, Португалия
Квартира 1 спальня
Lagos, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Курорт родился рядом с одним из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лагуше,…
$633,986
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Boliqueime, Португалия
Дом 3 спальни
Boliqueime, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Одноэтажная вилла с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, оборудованной кухней, камином и кондиц…
$736,510
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в новом здании рядом с  Arrábida ShoppingКомплекс благодар…
$283,135
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
$554,945
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Эта роскошная  квартира расположена в центре района выставок Parques das Nacões) в одном из …
$667,477
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Loule, Португалия
Квартира 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Квартира T3 в закрытом комплексе, расположенная в центре Виламуры. Общая площадь составля…
$771,684
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Lagos, Португалия
Дом 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Если вы читаете этот текст, это означает, что вы думали о жизни в центре прекрасного города …
$461,753
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
$612,853
Оставить заявку
Замок 10 комнат в Oeiras, Португалия
Замок 10 комнат
Oeiras, Португалия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
$12,51 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Boliqueime, Португалия
Вилла 4 комнаты
Boliqueime, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
$3,82 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов