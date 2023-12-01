Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Alverca do Ribatejo e Sobralinho
  5. Квартиры

Купить квартиру в Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Португалия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alverca do Ribatejo, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alverca do Ribatejo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
3 Продается квартира для спальни - Новое строительство, Alverca do Ribatejo, ПортугалияКварт…
€485,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alverca do Ribatejo, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alverca do Ribatejo, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 1
4 Спальня для покупки в Альверка-ду-Рибатехо, ПортугалияНовая квартира с 4 спальней площадью…
€495,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти