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Дома в Alto Minho, Португалия

1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Alto Minho, Португалия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Alto Minho, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Дом типа Т4 с элитной отделкой в ​​очень тихом районе. Дом современной архитектуры, 2 этажа…
€570,000
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Параметры недвижимости в Alto Minho, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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