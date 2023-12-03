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Виллы в Алту-Алентежу, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Alegrete, Португалия
Вилла 4 спальни
Alegrete, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€450,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Алту-Алентежу, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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