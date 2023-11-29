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Португалия
Земельные участки
Алгарве
Земельные участки в Алгарве, Португалия
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145 объектов найдено
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Земельные участки
Boliqueime, Португалия
Plot with old villa and approved project - Boliqueime Located in a residential area, within…
€275,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Лагоа, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,000,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки
Loule, Португалия
Urban land with feasibility for rural tourism in Nora de Apra, Loulé in the Algarve. The …
€590,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Carvoeiro, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки
Almancil, Португалия
569 м²
Площадь участка 1055 м2Площадь здания: 369 м2 + подвал 200 м2Всего в 15 минутах от междунаро…
€1,48 млн
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Земельные участки
Loule, Португалия
- Земля с 4 875м2 ок. + старый дом - Вставлен в область преимущественно сельскохозяйственног…
€475,000
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Земельные участки
Quarteira, Португалия
Возможность различного использования, например, Автопарк и Склады; это лишь некоторые из при…
€225,000
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Земельные участки
Conceicao e Estoi, Португалия
77 м²
Земля с домом, дом имеет 3 комнаты и 5 пролетов, а также хижину и сеновал. Вставлен в землю…
€270,000
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Земельные участки
Loule, Португалия
Городское пространство типа А: площадь земли 4509 м2. В этом пространстве возможно разделени…
€1,80 млн
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Plot for sale in Varandas do Lago with 805 m2. Possibility of construction: 322 m2 + 215…
€1,48 млн
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Продается участок в Варандас-ду-Лагу с 890 м2. Возможность строительства: 356 m2 + 238 m2 (…
€1,58 млн
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Участок на продажу в Варандас до Лаго с 960 м2. Возможность строительства: 384 м2 + 257 м2 …
€1,48 млн
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Продается участок в Варандас-ду-Лагу площадью 1,260 м2. Возможность строительства: 504 m2 +…
€1,98 млн
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Продается участок в Варандас-ду-Лагу с 600 м2. Возможность строительства: 240 м2 + 160 м2 (…
€1,05 млн
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Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
Plot for sale located in São Brás de Alportel. - Total area: 477 m2 - Land with agricu…
€120,000
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Земельные участки
Almancil, Португалия
4 363 м²
- Строительные участки в Almancil, Loulé, площадью 7089 м2, частично расположенные в городск…
€2,50 млн
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Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€223,440
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Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€157,500
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Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€208,950
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Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€208,950
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Земельные участки
Boliqueime, Португалия
Этот участок в Boliqueime с 10.073 кв.м находится примерно в 15 минутах езды от пляжа и Вила…
€2,40 млн
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Земельные участки
Boliqueime, Португалия
Земля под строительство виллы V5 с видом на море - Patã de Cima Земля расположена в Боликейм…
€325,000
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Земельные участки
Silves, Португалия
Plot with arable crops, olive trees, vines, and almond trees. The land has approximately…
€430,000
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Земельные участки
Almancil, Португалия
600 м²
Этот участок расположен в центре Алмансила и имеет общую площадь 1200 м2. Можно построить …
€370,000
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Участок составляет примерно 8933 м2 и имеет проект строительства для 13 вилл с площадью стро…
€2,68 млн
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Земельные участки
Quelfes, Португалия
Этот участок для строительства расположен в Эстрада-де-Кельфес, в Ольхао, и имеет около 800 …
€90,000
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Набор из 4 участков, которые можно объединить, построить отдельную виллу с застроенной площа…
€4,00 млн
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Участок на продажу в Энкоста-ду-Лобо с 530 м2. Возможность строительства: 420 кв.м. + 210 к…
€1,50 млн
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Земельные участки
Pechao, Португалия
€260,000
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Земельные участки
Almancil, Португалия
Этот участок расположен в Альмансиле, недалеко от супермаркета Apolónia, и имеет 30.000 м2. …
€3,00 млн
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