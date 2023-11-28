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Земельные участки в Алентежу, Португалия

3 объекта найдено
Земельные участки в Баррейру, Португалия
Земельные участки
Баррейру, Португалия
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  В ПОРТУГАЛИИ Земельный участок с утвержденным проектом на строительст…
€490,000
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Земельные участки в Ourique, Португалия
Земельные участки
Ourique, Португалия
Фантастическая земля 479 294,60 м2, с утвержденным участком из 12 участков с участками, кото…
€3,90 млн
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Земельные участки в Sao Teotonio, Португалия
Земельные участки
Sao Teotonio, Португалия
Земельный участок площадью 95 556 м2, состоящий из 29 участков с инфраструктурой и утвержден…
€7,10 млн
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