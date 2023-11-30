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Многоуровневые квартиры в Alentejo Litoral, Португалия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Сетубал, Португалия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
€290,000
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Параметры недвижимости в Alentejo Litoral, Португалия

с видом на море
недорогая
элитная
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