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Виллы в Alcantarilha e Pera, Португалия

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€540,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 726 м²
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€550,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
€595,000
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Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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