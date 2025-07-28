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Квартиры-студии в Згежском повяте, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Гловно, Польша
Студия 1 комната
Гловно, Польша
Число комнат 1
Площадь 33 м²
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$96,510
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Згежском повяте, Польша

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