Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Згежский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Згежском повяте, Польша

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Згеж, Польша
Студия 2 комнаты
Згеж, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For rent a studio apartment with a separate bedroom, located on the 1st floor, in a beautifu…
$746
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Realting.com
Перейти