Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Згежский повят
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Згежском повяте, Польша

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sokolniki, Польша
Квартира 2 комнаты
Sokolniki, Польша
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Для аренды квартиры площадью 65 м2, расположенной в самом сердце Лодзи, в отличном месте - р…
$698
в месяц
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Студия 2 комнаты в Згеж, Польша
Студия 2 комнаты
Згеж, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Для аренды квартиры-студии с отдельной спальней, расположенной на 1-м этаже, в красивом, отр…
$767
в месяц
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
