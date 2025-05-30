Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Згежский повят
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Згежском повяте, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гловно, Польша
Квартира 1 комната
Гловно, Польша
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Уютная студия в центре Лодзи на продажу!
$90,156
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Згежском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти