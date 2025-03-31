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Жильё в Здуньсковольский повят, Польша

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Здуньская-Воля, Польша
Квартира 3 комнаты
Здуньская-Воля, Польша
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Продается просторная квартира – ул. Стефана Ярач 23, Лодзь
$92,779
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Здуньская-Воля, Польша
Квартира 2 комнаты
Здуньская-Воля, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру в отличном месте, идеально подходящую для тех, кто ищет во…
$76,452
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Здуньсковольский повят, Польша

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов