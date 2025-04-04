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Жильё в Збоншинь, Польша

1 объект найдено
Квартира в Збоншинь, Польша
Квартира
Збоншинь, Польша
Площадь 339 м²
Продается земельная собственность, построенная со зданием бывшего кинотеатра с экономическим…
$177,200
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Etalon Estate Group
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