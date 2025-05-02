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Дома во Вжесьнёвском повяте, Польша

1 объект найдено
Дом в Некля, Польша
Дом
Некля, Польша
Площадь 358 м²
Односемейный дом + зал (строительство оптом) - идеальное вложение!
$737,444
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости во Вжесьнёвском повяте, Польша

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