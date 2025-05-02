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Квартиры во Вжесьнёвском повяте, Польша

gmina Nekla
4
gmina Wrzesnia
3
Вжесня
3
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7 объектов найдено
Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 1 921 м²
Продается большой, сформированный участок на окраине Некельки. Расположен чуть ниже леса, на…
$68,214
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Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 3 064 м²
SELLER OF WORK - расположен в окрестностях новых домов и леса на улице Некельская, фронт 84mx36m
$76,378
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 2 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Продается уютная 2-спальная квартира на Килинском
$99,818
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 2 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
В сентябре я должен предложить красивую, светлую квартиру. Удобное расположение, недалеко от…
$105,086
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Квартира в Вжесня, Польша
Квартира
Вжесня, Польша
Площадь 579 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением недвижимости в центре сентября. Здание…
$605,758
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Квартира в Некля, Польша
Квартира
Некля, Польша
Площадь 1 000 м²
Продать уникальное коммерческое здание, расположенное в Некле на улице Познаньской
$447,734
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Квартира в Nekielka, Польша
Квартира
Nekielka, Польша
Площадь 2 253 м²
Продается большой, сформированный участок на окраине Некельки. Расположен чуть ниже леса, на…
$76,378
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости во Вжесьнёвском повяте, Польша

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