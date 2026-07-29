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Квартиры в Вольштынском повяте, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Oslonin, Польша
Квартира
Oslonin, Польша
Площадь 600 м²
Место в самом сердце леса, на озере Wieleński
$50,458
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Zaitseva Estates
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Квартира в Obra, Польша
Квартира
Obra, Польша
Площадь 450 м²
Продается 2 участка в Обже, каждый площадью 450 м2 Участки, расположенные в живописной дерев…
$60,276
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Квартира в Stary Widzim, Польша
Квартира
Stary Widzim, Польша
Площадь 19 955 м²
Продается земля под застройку под строительство односемейных домов
$418,508
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в Вольштынском повяте, Польша

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