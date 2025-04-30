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Долгосрочная аренда домов в Воломинском повяте, Польша

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Зомбки, Польша
Дом 3 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Сдается в аренду: 3-комнатная квартира в Ząbkach. Просторная, комфортная, новая 3-комнатная…
$1,161
в месяц
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inwest.warszawa
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Дом 7 комнат в Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Сегмент дома в Марках, городке под Варшавой.Весь дом состоит из 3 этажей. Сдаются второй и т…
$1,823
в месяц
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OKEASK
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду сегмент в Марках (под Варшавой) в красивом месте возле заповедной зоны. Общ…
$1,723
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
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