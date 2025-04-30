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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Воломинском повяте, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Марки, Польша
Квартира 2 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Сдается новая двухкомнатная квартира в Марках на улице Spacerowa. Находиться прямо перед лес…
$1,211
в месяц
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OKEASK
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Квартира 2 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 2 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в новом здании с 2021г. на 2 этаже с видом на парк в лесу и большим балконом…
$942
в месяц
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Агентство
inwest.warszawa
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Квартира 3 комнаты в Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду люкс-сегмент в Марках (под Варшавой) в красивом месте возле заповедной зоны…
$2,790
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
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