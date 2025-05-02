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Коттеджи в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Rosnowo, Польша
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Коттедж 4 комнаты
Rosnowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Агентство
Multiekspert
Языки общения
Polski
Коттедж 2 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 2 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$102,452
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Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
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Параметры недвижимости в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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