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Отели в Западно-Поморском воеводстве, Польша

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1 объект найдено
Exclusive Hotel Property with 110 rooms for Sale – Seaside Location in Northern Poland в Кошалин, Польша
UP UP
Exclusive Hotel Property with 110 rooms for Sale – Seaside Location in Northern Poland
Кошалин, Польша
Число комнат 110
Площадь 30 000 м²
Эксклюзивная недвижимость в отеле для продажи - Приморское расположение в Северной ПольшеЯ р…
$13,65 млн
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