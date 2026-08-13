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Дома в Вейхеровском повяте, Польша

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1 объект найдено
Дом в Linia, Польша
Дом
Linia, Польша
Площадь 156 м²
Свободно стоящий дом в Домбровке недалеко от Познани - солидный, семейный и с красивым садом
$407,770
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Параметры недвижимости в Вейхеровском повяте, Польша

Недорогая
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