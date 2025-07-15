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Долгосрочная аренда офисов в Западно-Варшавском повяте, Польша

1 объект найдено
Офис в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Офис
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Для аренды двухэтажный офис - служебное помещение площадью 150 м2 в центре Ожарова Мазовецко…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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