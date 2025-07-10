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Долгосрочная аренда домов в Западно-Варшавском повяте, Польша

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ломянки, Польша
Дом 6 комнат
Ломянки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящий дом с подвалом и садом в аренду в тихой части Łomianki (Dąbrowa)Свободен ср…
$2,220
в месяц
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