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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Западно-Варшавском повяте, Польша

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5 объектов найдено
Офис в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Офис
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Для аренды двухэтажный офис - служебное помещение площадью 150 м2 в центре Ожарова Мазовецко…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Коммерческое помещение 200 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 200 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Близко от трассы, центр  Babic. Офис расположен в комплексе других коммерческих зданий. Сдаё…
$2,601
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OKEASK
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Коммерческое помещение 2 228 м² в Bronisze, Польша
Коммерческое помещение 2 228 м²
Bronisze, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 228 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду современную недвижимость с общей полезной площадью 2 228 м², включающую …
$20,755
в месяц
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OKEASK
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Коммерческое помещение 537 м² в Ломянки, Польша
Коммерческое помещение 537 м²
Ломянки, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду коммерческо-офисно-жилое здание полезной площадью 537 м2 (в том числе площа…
$5,182
в месяц
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OKEASK
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Коммерческое помещение 400 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 400 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1
Сдаётся помещение 400 кв.м. рядом с трассой, Bemowo, центр Babic, ул. Górczewska. Помещение …
$4,687
в месяц
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OKEASK
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