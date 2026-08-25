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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 46 м² в Ольштын, Польша
Коммерческое помещение 46 м²
Ольштын, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Представляю в функциональную аренду, чистую, двустороннюю, благоустроенную 2-комнатную кварт…
$623
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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