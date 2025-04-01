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Земельные участки в Вонгровецкий повят, Польша

2 объекта найдено
Участок земли в Roscinno, Польша
Участок земли
Roscinno, Польша
Площадь 17 200 м²
Продается красивая земля с береговой линией (165 м) 1,72 га в отличном месте – в Рощино неда…
$312,029
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Участок земли в Buszewo, Польша
Участок земли
Buszewo, Польша
Площадь 31 500 м²
Продается сельскохозяйственный участок 3.15 га – Бушево, муниципалитет Пневий – уникальная н…
$374,555
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
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