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Дома в Вонгровецкий повят, Польша

3 объекта найдено
Дом в Popowo Koscielne, Польша
Дом
Popowo Koscielne, Польша
Площадь 154 м²
Представьте себе место, где пространство, тишина и идиллический климат сочетаются с современ…
$153,697
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Etalon Estate Group
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Дом в Wapno, Польша
Дом
Wapno, Польша
Площадь 170 м²
Продайте отдельно стоящий дом с отдельно стоящим фермерским зданием
$141,814
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Kobylec, Польша
Дом
Kobylec, Польша
Площадь 119 м²
Низкая цена!!!
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в Вонгровецкий повят, Польша

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