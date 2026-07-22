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Магазины в Вонгровецком повяте, Польша

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1 объект найдено
Магазин 800 м² в Вонгровец, Польша
Магазин 800 м²
Вонгровец, Польша
Площадь 800 м²
Уникальная инвестиционная возможность – просторное здание для любого обустройства!
$316,144
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Zaitseva Estates
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