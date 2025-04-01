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Квартиры в Вонгровецкий повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 3 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Урегулирование во время День открытых дверей – 22 марта с 11 по 14
$101,065
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 2 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
22 марта, 11-14, приглашаем вас на день открытых дверей!
$71,754
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 2 комнаты
Kobylec, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Квартира для продажи в Wągrowiec, для одиноких, семейных или под инвестиции. Приглашаем Вас …
$85,244
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в Вонгровецкий повят, Польша

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