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Жильё в Вонгровецкий повят, Польша

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 3 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Урегулирование во время День открытых дверей – 22 марта с 11 по 14
$101,065
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Дом в Popowo Koscielne, Польша
Дом
Popowo Koscielne, Польша
Площадь 154 м²
Представьте себе место, где пространство, тишина и идиллический климат сочетаются с современ…
$153,697
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вонгровец, Польша
Квартира 2 комнаты
Вонгровец, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
22 марта, 11-14, приглашаем вас на день открытых дверей!
$71,754
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Квартира 2 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 2 комнаты
Kobylec, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Квартира для продажи в Wągrowiec, для одиноких, семейных или под инвестиции. Приглашаем Вас …
$85,244
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Дом в Wapno, Польша
Дом
Wapno, Польша
Площадь 170 м²
Продайте отдельно стоящий дом с отдельно стоящим фермерским зданием
$141,814
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Дом в Kobylec, Польша
Дом
Kobylec, Польша
Площадь 119 м²
Низкая цена!!!
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Вонгровецкий повят, Польша

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