Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Вадовицкий повят
  4. Жилая

Жильё в Вадовицком повяте, Польша

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Mucharz, Польша
Дом 5 комнат
Mucharz, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность возле озера и гор в ПольшеПродается: энергоэффективный дом, расположе…
$319,884
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вадовицком повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти