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Дома в Турекском повяте, Польша

Турек
4
5 объектов найдено
Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 128 м²
Лес представляет собой интимное поселение из 12 односемейных коттеджей, расположенных в живо…
$153,201
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Дом в Dziadowice Folwark, Польша
Дом
Dziadowice Folwark, Польша
Площадь 140 м²
Дом вашей мечты – качество, комфорт и близость к природе
$243,009
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Etalon Estate Group
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 240 м²
Не стесняйтесь покупать хорошо расположенный дом в самом центре города!
$179,616
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 200 м²
Дом с садом и 2 гаража в тихом районе! Функционально, просторно и по отличной цене!
$139,994
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 188 м²
Представляю на продажу просторный двухэтажный отдельно стоящий дом площадью 187,5 м2, распол…
$184,729
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Турекском повяте, Польша

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