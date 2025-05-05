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Коммерческая недвижимость в Турекском повяте, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 56 м² в Турек, Польша
Коммерческое помещение 56 м²
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Вы устали от компромиссов и мечтаете о пространстве, в котором вы можете организовать именно…
$68,412
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Etalon Estate Group
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