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Квартиры в Турекском повяте, Польша

Турек
4
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Skeczniew, Польша
Квартира 3 комнаты
Skeczniew, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатную, уютную квартиру площадью 59 кв.м., расположенную на 2-м э…
$59,527
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Квартира в Турек, Польша
Квартира
Турек, Польша
Площадь 156 м²
Продайте уникальный частный дом в живописном месте недалеко от границы Турку!
$113,580
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Турек, Польша
Квартира 3 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Мы приглашаем вас приобрести очаровательную квартиру площадью 49,5 м2 в самом желаемом месте…
$71,318
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Etalon Estate Group
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Квартира в Milaczewek, Польша
Квартира
Milaczewek, Польша
Площадь 109 м²
Представьте себе утро — вы открываете окно в своей спальне, ощущаете свежий запах травы и пт…
$169,050
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Квартира 3 комнаты в Турек, Польша
Квартира 3 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Квартира 3 спальня, для ремонта рядом; детский сад, крытый бассейн,
$83,204
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Квартира 2 комнаты в Турек, Польша
Квартира 2 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Ищете доступную квартиру в отличном месте? У тебя есть! Кирпичный блок на улице Вышинского -…
$44,640
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Турекском повяте, Польша

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