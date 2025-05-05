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Жильё в Турекском повяте, Польша

Турек
8
11 объектов найдено
Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 128 м²
Лес представляет собой интимное поселение из 12 односемейных коттеджей, расположенных в живо…
$153,201
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Квартира 3 комнаты в Skeczniew, Польша
Квартира 3 комнаты
Skeczniew, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатную, уютную квартиру площадью 59 кв.м., расположенную на 2-м э…
$59,527
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Дом в Dziadowice Folwark, Польша
Дом
Dziadowice Folwark, Польша
Площадь 140 м²
Дом вашей мечты – качество, комфорт и близость к природе
$243,009
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 240 м²
Не стесняйтесь покупать хорошо расположенный дом в самом центре города!
$179,616
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Квартира в Турек, Польша
Квартира
Турек, Польша
Площадь 156 м²
Продайте уникальный частный дом в живописном месте недалеко от границы Турку!
$113,580
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Турек, Польша
Квартира 3 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Мы приглашаем вас приобрести очаровательную квартиру площадью 49,5 м2 в самом желаемом месте…
$71,318
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 200 м²
Дом с садом и 2 гаража в тихом районе! Функционально, просторно и по отличной цене!
$139,994
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Квартира в Milaczewek, Польша
Квартира
Milaczewek, Польша
Площадь 109 м²
Представьте себе утро — вы открываете окно в своей спальне, ощущаете свежий запах травы и пт…
$169,050
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 188 м²
Представляю на продажу просторный двухэтажный отдельно стоящий дом площадью 187,5 м2, распол…
$184,729
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Квартира 3 комнаты в Турек, Польша
Квартира 3 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Квартира 3 спальня, для ремонта рядом; детский сад, крытый бассейн,
$83,204
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Квартира 2 комнаты в Турек, Польша
Квартира 2 комнаты
Турек, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Ищете доступную квартиру в отличном месте? У тебя есть! Кирпичный блок на улице Вышинского -…
$44,640
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